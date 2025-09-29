عملية تهريب بين سوريا ولبنان.. وبيانٌ من "أمن الدولة"

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية – الإقليمية – مكتب الهرمل، كلّ من اللبنانيين (م.أ.)، (م.ر.)، (ج.م.) والسوري (م.ش.)، أثناء نقلهم على متن "بيك أب" و"فان" نحو 1200 صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرّب من الأراضي إلى الداخل اللبناني.





خلال التحقيق، إعترف الموقوفون بأنّهم أدخلوا الكمية المهرّبة، مستخدمين فواتير مزوّرة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في .





وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة المختص.

