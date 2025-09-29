Advertisement

لبنان

عملية تهريب بين سوريا ولبنان.. وبيانٌ من "أمن الدولة"

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:01
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبكالهرمل الإقليمية – مكتب الهرمل، كلّ من اللبنانيين (م.أ.)، (م.ر.)، (ج.م.) والسوري (م.ش.)، أثناء نقلهم على متن "بيك أب" و"فان" نحو 1200 صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرّب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.


خلال التحقيق، إعترف الموقوفون بأنّهم أدخلوا الكمية المهرّبة، مستخدمين فواتير مزوّرة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في طرابلس.


وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

قسم الإعلام

السورية

الهرمل

طرابلس

القضاء

