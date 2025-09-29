لبنان يطلق نظام QR Code لحماية المسافرين من التذاكر والباقات المزورة

Advertisement

وقّعت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في (ATTAL) اتفاقية تعاون مع شركة QROWNTECH المتخصصة في الحلول الرقمية لإطلاق نظام QR Code على تذاكر السفر والباقات السياحية. وجاء هذا الإجراء بهدف مكافحة التذاكر والباقات المزورة، والحد من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المواطنون عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أو منتحلي صفة شركات السفر.وأكد النقيب أن التقنية الجديدة ستتيح للمسافر التحقق من صحة التذكرة أو الباقة بسهولة وسرعة عبر رمز QR فريد يضمن المصداقية والشفافية، مشيراً إلى أن النظام صُمّم ليكون فعالاً من دون تحميل الشركات أو المسافرين أعباء مالية إضافية. وأضاف أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية ضمن استراتيجية النقابة لتعزيز الثقة بالقطاع وضمان تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.