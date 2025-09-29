Advertisement

لبنان

المرعبي زار وزير الدفاع: لبنان لا يمكن أن يستمر في الفوضى

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:55
زار الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ونجله النائب السابق الدكتور طارق المرعبي، وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة ودور المؤسسة العسكرية.
وأكد المرعبي في تصريح، أن الجيش يشكل العمود الفقري للوطن، داعيًا إلى الالتفاف حوله ودعمه في تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، مشيدًا بالمداهمات التي ينفذها ضد أوكار المخدرات والخارجين عن القانون، معتبراً أنها جزء أساسي من فرض هيبة الدولة. كما حيّا شهداء الجيش، مشددًا على أن عكار تبقى الحاضنة الأساسية للمؤسسة العسكرية.

وفي الشأن السياسي، شدّد المرعبي على أن موقع رئاسة الحكومة هو خط أحمر وفق اتفاق الطائف، داعيًا إلى احترام الدستور وبناء دولة المؤسسات التي لا سلطة فيها تعلو على سلطة القانون.

وختم مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن يستمر في الفوضى، وأن الإصلاح ومكافحة الفساد هما شرط أساسي لقيام دولة عادلة، داعيًا الحكومة إلى المضي في خطوات تحافظ على هيبة الدولة وتحقق الإصلاحات المنشودة.
