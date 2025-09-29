المرعبي زار وزير الدفاع: لبنان لا يمكن أن يستمر في الفوضى

Advertisement

زار الوزير والنائب السابق ونجله النائب السابق الدكتور ، اللواء الركن ، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة ودور .وأكد المرعبي في تصريح، أن الجيش يشكل العمود الفقري للوطن، داعيًا إلى الالتفاف حوله ودعمه في تنفيذ ، ولا سيما القرار 1701، مشيدًا بالمداهمات التي ينفذها ضد أوكار المخدرات والخارجين عن القانون، معتبراً أنها جزء أساسي من فرض هيبة الدولة. كما حيّا الجيش، مشددًا على أن تبقى الحاضنة الأساسية للمؤسسة العسكرية.وفي الشأن السياسي، شدّد المرعبي على أن موقع رئاسة الحكومة هو خط أحمر وفق ، داعيًا إلى احترام وبناء دولة المؤسسات التي لا سلطة فيها تعلو على سلطة القانون.وختم مؤكداً أن لا يمكن أن يستمر في الفوضى، وأن الإصلاح ومكافحة الفساد هما شرط أساسي لقيام ، داعيًا الحكومة إلى المضي في خطوات تحافظ على هيبة الدولة وتحقق الإصلاحات المنشودة.