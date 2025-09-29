Advertisement

لبنان

للمواطنين... تدابير سير على هذا الأوتوستراد اعتبارًا من يوم غد

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:17
Doc-P-1423053-638947670038682171.jpg
Doc-P-1423053-638947670038682171.jpg photos 0
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

 ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدينة الرياضيةخلدةصيدا، الممتد من أمام الجامعة الإسلامية خلدة باتجاه الأوّلي، اعتبارًا من الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30-9-2025 لغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل، ولحين الانتهاء من الأشغال، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد. 
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24