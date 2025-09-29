للمواطنين... تدابير سير على هذا الأوتوستراد اعتبارًا من يوم غد

Advertisement

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد – – ، الممتد من أمام خلدة باتجاه الأوّلي، اعتبارًا من الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30-9-2025 لغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل، ولحين الانتهاء من الأشغال، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.