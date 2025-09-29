قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟

أصدر وزير المال قراراً يتعلق بـ"تمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة اقفال أمانات السجل العقاري العقاري اعتباراً من تاريخ 19/12/2022 لناحية استثناء بعض العقود العقارية من أحكام قانون موازنة 2022 وتحديد آلية إنجازها.

وجاء في القرار: " حيث أنه تعذر على المواطنين انجاز معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية اعتباراً من تاريخ 2022/12/19 وعدم قدرة الادارات العامة على العمل طيلة أيام الاسبوع وخلال الدوام الرسمي.



المادة الأولى : لا تطبق أحكام قانون موازنة 2022 بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.