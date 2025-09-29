Advertisement

لبنان

قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1423054-638947670744880010.jpg
Doc-P-1423054-638947670744880010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً يتعلق بـ"تمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة اقفال أمانات السجل العقاري العقاري اعتباراً من تاريخ 19/12/2022 لناحية استثناء بعض العقود العقارية من أحكام قانون موازنة 2022 وتحديد آلية إنجازها.
Advertisement
وجاء في القرار: "حيث أنه تعذر على المواطنين انجاز معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية اعتباراً من تاريخ 2022/12/19 وعدم قدرة الادارات العامة على العمل طيلة أيام الاسبوع وخلال الدوام الرسمي.
 

المادة الأولى : لا تطبق أحكام قانون موازنة 2022 بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.


المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالاطلاع على القيمة التأجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات غير المفرزة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قرار جديد من وزير الصناعة.. ماذا فيه؟
lebanon 24
30/09/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من "المالية".. ماذا فيه؟
lebanon 24
30/09/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من وزير المالية.. هذه تفاصيله
lebanon 24
30/09/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
30/09/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير المالية

اسين

بالا

جيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24