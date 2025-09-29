Advertisement

لبنان

آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:27
انتشرت، مساء اليوم الإثنين، أنباء تفيد بأن هناك عملية إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما قيل إن إتصالاً تلقاه أحد الأشخاص يقطن ضمن مبنى في الغبيري، يفيدُ بضرورة إخلاء المكان فوراً.
وحالياً، فإن القوى الأمنية فتحت تحقيقات بالحادثة لمعرفة ما إذا كان الإتصالُ حقيقياً أم مُختلقاً.
 
 
إلى ذلك، نقلت مصادر صحفية عن رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا قوله: "سمعنا بموضوع التهديد من مجموعات الأخبار ونتابع مع القوى الأمنية الموضوع لنتأكد من صحة الخبر".
الغبيري

بيروت

أخبار

بيري

بلبل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24