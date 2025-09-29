آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!

انتشرت، مساء اليوم الإثنين، أنباء تفيد بأن هناك عملية إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما قيل إن إتصالاً تلقاه أحد الأشخاص يقطن ضمن مبنى في ، يفيدُ بضرورة إخلاء المكان فوراً.

وحالياً، فإن القوى الأمنية فتحت تحقيقات بالحادثة لمعرفة ما إذا كان الإتصالُ حقيقياً أم مُختلقاً.

