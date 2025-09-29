Advertisement

الحاج: لهذا السبب قررنا التوقف عن حضور اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:41
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة "إكس":
"قرارنا بالتوقف عن حضور اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب سببه الأساسي اننا استنفدنا النقاش على مدى ستة اشهر، ولا توافق على المقاربة، فعلى رئيس اللجنة إعداد تقرير وإحالة القوانين جميعها إلى اللجان المشتركة فالهيئة العامة للتصويت عليها!". 
اللجنة الفرعية

الهيئة العامة

رازي الحاج

الجمهوري

جمهورية

رنا ❗️

النقاش

ساسي

