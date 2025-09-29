الحاج: لهذا السبب قررنا التوقف عن حضور اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة "إكس":



"قرارنا بالتوقف عن حضور لقانون الانتخاب سببه الأساسي اننا استنفدنا على مدى ستة اشهر، ولا توافق على المقاربة، فعلى رئيس اللجنة إعداد تقرير وإحالة القوانين جميعها إلى اللجان المشتركة فالهيئة العامة للتصويت عليها!".