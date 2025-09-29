Advertisement

لبنان

برّي اتصل بالسيستاني معزيًا بوفاة عقيلته

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1423068-638947683397576895.jpeg
Doc-P-1423068-638947683397576895.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجرى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتصالا بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لتقديم واجب العزاء بوفاة عقيلته. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
lebanon 24
30/09/2025 00:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري اتصل بهيكل معزيا بشهداء الجيش
lebanon 24
30/09/2025 00:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا
lebanon 24
30/09/2025 00:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
30/09/2025 00:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد علي السيستاني

علي السيستاني

السيد علي ال

السيستاني

نبيه برّي

سيد علي

نبيه بر

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
15:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24