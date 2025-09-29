25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
Lebanon 24
29-09-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية عُقدت في مدينة
بيروت
الرقمية، في إطار زيارة وفد من "تجمع الشركات في
فرنسا
" MEDEF للبنان، بحضور وفد من رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين ووفد من السفارة
الفرنسية
في بيروت.
Advertisement
وخلال الجلسة التي تناولت واقع التكنولوجيا في
لبنان
وآفاقها المستقبلية، قدم شحادة رؤية الوزارة لجعل لبنان لاعبا تنافسيا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، مؤكدا أن "الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكل فرصة استراتيجية للنمو وتحفيز الابتكار".
وأوضح شحادة أن "المنظومة التكنولوجية
اللبنانية
تتمتع بمرونة عالية رغم التحديات، وهي في مرحلة انتقالية نحو الدينامية بفضل الطاقات الشابة والمواهب المتخصصة"، مشيرا إلى أن "قطاعات التكنولوجيا،
الذكاء الاصطناعي
، التجارة الإلكترونية، التصميم، وغيرها تعد من أبرز المجالات الواعدة للاستثمار".
وعن جاذبية لبنان كمركز للتعهيد، شدد شحادة على أن "أبرز مقوماته تتمثل في الكفاءات البشرية المتميزة، الكلفة التنافسية، القرب الثقافي مع الأسواق المتنوعة، إضافة إلى التعدد اللغوي والعلاقات الاقتصادية المميزة مع
الدول العربية
الرائدة في هذا المجال"، معتبرا أن "هذه العوامل تمنح لبنان ميزة تفاضلية".
وعن فرص التعاون، أكد أن "الأشكال الأكثر ملاءمة للشراكات مع الشركات الدولية تشمل مراكز التطوير المشتركة (co-creation) البحث والتطوير التعاوني، والتعهيد الجزئي أو الكلي، إضافة إلى مبادرات الابتكار المشترك"، وقال: "على الشركات اللبنانية أن تنتقل من دور المزودين إلى موقع الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما تعمل الوزارة على دعمه عبر سياسات وحوافز واضحة".
وأكد أن "لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا"، داعياً الشركات الحاضرة إلى "اغتنام الفرص التي يتيحها هذا القطاع وعدم التردد في توجيه استثماراتهم نحو لبنان، حيث تتكامل الطاقات البشرية مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الرقمية".
مواضيع ذات صلة
شحادة: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
Lebanon 24
شحادة: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
30/09/2025 00:23:15
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
30/09/2025 00:23:15
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان
Lebanon 24
شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان
30/09/2025 00:23:15
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية
Lebanon 24
شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية
30/09/2025 00:23:15
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الدول العربية
وزير الدولة
اللبنانية
الفرنسية
المستقبل
الجمهوري
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:55 | 2025-09-29
29/09/2025 04:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
Lebanon 24
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
16:55 | 2025-09-29
29/09/2025 04:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
16:49 | 2025-09-29
29/09/2025 04:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
16:20 | 2025-09-29
29/09/2025 04:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
Lebanon 24
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
15:50 | 2025-09-29
29/09/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
03:15 | 2025-09-29
29/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-09-29
مقدمات النشرات المسائية
16:55 | 2025-09-29
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
16:49 | 2025-09-29
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
16:20 | 2025-09-29
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
15:50 | 2025-09-29
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
15:04 | 2025-09-29
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 00:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24