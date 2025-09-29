شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية عُقدت في مدينة الرقمية، في إطار زيارة وفد من "تجمع الشركات في " MEDEF للبنان، بحضور وفد من رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين ووفد من السفارة في بيروت.

وخلال الجلسة التي تناولت واقع التكنولوجيا في وآفاقها المستقبلية، قدم شحادة رؤية الوزارة لجعل لبنان لاعبا تنافسيا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، مؤكدا أن "الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكل فرصة استراتيجية للنمو وتحفيز الابتكار".





وأوضح شحادة أن "المنظومة التكنولوجية تتمتع بمرونة عالية رغم التحديات، وهي في مرحلة انتقالية نحو الدينامية بفضل الطاقات الشابة والمواهب المتخصصة"، مشيرا إلى أن "قطاعات التكنولوجيا، ، التجارة الإلكترونية، التصميم، وغيرها تعد من أبرز المجالات الواعدة للاستثمار".





وعن جاذبية لبنان كمركز للتعهيد، شدد شحادة على أن "أبرز مقوماته تتمثل في الكفاءات البشرية المتميزة، الكلفة التنافسية، القرب الثقافي مع الأسواق المتنوعة، إضافة إلى التعدد اللغوي والعلاقات الاقتصادية المميزة مع الرائدة في هذا المجال"، معتبرا أن "هذه العوامل تمنح لبنان ميزة تفاضلية".





وعن فرص التعاون، أكد أن "الأشكال الأكثر ملاءمة للشراكات مع الشركات الدولية تشمل مراكز التطوير المشتركة (co-creation) البحث والتطوير التعاوني، والتعهيد الجزئي أو الكلي، إضافة إلى مبادرات الابتكار المشترك"، وقال: "على الشركات اللبنانية أن تنتقل من دور المزودين إلى موقع الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما تعمل الوزارة على دعمه عبر سياسات وحوافز واضحة".