Advertisement

لبنان

شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1423072-638947686139576983.png
Doc-P-1423072-638947686139576983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية عُقدت في مدينة بيروت الرقمية، في إطار زيارة وفد من "تجمع الشركات في فرنسا" MEDEF للبنان، بحضور وفد من رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين ووفد من السفارة الفرنسية في بيروت.
Advertisement
 
 
 
وخلال الجلسة التي تناولت واقع التكنولوجيا في لبنان وآفاقها المستقبلية، قدم شحادة رؤية الوزارة لجعل لبنان لاعبا تنافسيا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، مؤكدا أن "الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكل فرصة استراتيجية للنمو وتحفيز الابتكار".


وأوضح شحادة أن "المنظومة التكنولوجية اللبنانية تتمتع بمرونة عالية رغم التحديات، وهي في مرحلة انتقالية نحو الدينامية بفضل الطاقات الشابة والمواهب المتخصصة"، مشيرا إلى أن "قطاعات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التصميم، وغيرها تعد من أبرز المجالات الواعدة للاستثمار".


وعن جاذبية لبنان كمركز للتعهيد، شدد شحادة على أن "أبرز مقوماته تتمثل في الكفاءات البشرية المتميزة، الكلفة التنافسية، القرب الثقافي مع الأسواق المتنوعة، إضافة إلى التعدد اللغوي والعلاقات الاقتصادية المميزة مع الدول العربية الرائدة في هذا المجال"، معتبرا أن "هذه العوامل تمنح لبنان ميزة تفاضلية".
 

وعن فرص التعاون، أكد أن "الأشكال الأكثر ملاءمة للشراكات مع الشركات الدولية تشمل مراكز التطوير المشتركة  (co-creation)  البحث والتطوير التعاوني، والتعهيد الجزئي أو الكلي، إضافة إلى مبادرات الابتكار المشترك"، وقال: "على الشركات اللبنانية أن تنتقل من دور المزودين إلى موقع الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما تعمل الوزارة على دعمه عبر سياسات وحوافز واضحة".


وأكد أن "لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا"، داعياً الشركات الحاضرة إلى "اغتنام الفرص التي يتيحها هذا القطاع وعدم التردد في توجيه استثماراتهم نحو لبنان، حيث تتكامل الطاقات البشرية مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الرقمية". 
مواضيع ذات صلة
شحادة: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
lebanon 24
30/09/2025 00:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
30/09/2025 00:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان
lebanon 24
30/09/2025 00:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية
lebanon 24
30/09/2025 00:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الدول العربية

وزير الدولة

اللبنانية

الفرنسية

المستقبل

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
15:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24