لبنان

في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تُشعل حريقاً

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:57
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، مساء الإثنين، عن اندلاع النيران في منطقة التيارات بين بلدتي يارون ورميش في جنوب لبنان، وذلك جراء إلقاء العدو الاسرائيلي للقذائف المضيئة.
وعلى الأثر، عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران. 
 
 
 
