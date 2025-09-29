"ديلفري مخدرات" عند أطراف بيروت!

تتحدّث المعلومات عن أن أنشطة ترويج المخدرات عادت لتظهر عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيثُ ظهر أن النشاط هذا يحصلُ خلال ساعات متأخرة من الليل ومن خلال شبان مجهولين يوزعون المواد المخدرة للزبائن عبر "دراجات نارية".

Advertisement