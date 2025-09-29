Advertisement

لبنان

"ديلفري مخدرات" عند أطراف بيروت!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:04
تتحدّث المعلومات عن أن أنشطة ترويج المخدرات عادت لتظهر عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيثُ ظهر أن النشاط هذا يحصلُ خلال ساعات متأخرة من الليل ومن خلال شبان مجهولين يوزعون المواد المخدرة للزبائن عبر "دراجات نارية".
"ديلفري المخدرات" ما زال قائماً أيضاً عند أطراف المخيمات المحاذية لبيروت، حيث تقول المعلومات إن أنشطة العديد من تجار المخدرات داخل تلك التجمعات ما زالت مستمرة رغم حملات الدهم التي حصلت مؤخراً في مخيم شاتيلا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

