إسطفان: الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس إسطفان عبر "إكس": "اليوم سقط القناع وتبيّن بوضوح أنّ الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة".





أضاف: "خصومنا يعرفون أنّ أصوات الخارج ستعرّي فسادهم وارتهانهم، لذلك يحاولون شطبها تمهيداً لتطيير الانتخابات النيابية نفسها، فمن يخاف صوت المنتشر يخاف أيضاً من صندوق المقيم، لكننا سنحمي الاستحقاقين معاً، لأنّ ليست منّة من أحد بل حقّ للشعب".

