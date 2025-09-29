Advertisement

لبنان

إسطفان: الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:23
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس إسطفان عبر "إكس": "اليوم سقط القناع وتبيّن بوضوح أنّ الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة".


أضاف: "خصومنا يعرفون أنّ أصوات الخارج ستعرّي فسادهم وارتهانهم، لذلك يحاولون شطبها تمهيداً لتطيير الانتخابات النيابية نفسها، فمن يخاف صوت المنتشر يخاف أيضاً من صندوق المقيم، لكننا سنحمي الاستحقاقين معاً، لأنّ الديمقراطية ليست منّة من أحد بل حقّ للشعب".
الديمقراطية

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

