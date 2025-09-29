Advertisement

لبنان

في حضانة لبنانية.. إساءة معاملة أطفال والقضاء يتحرّك

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:55
أفادت معلومات صحفية بأنه تمّ إقفال دار حضانة معروفة وقديمة العهد في منطقة الأشرفية وختمها بالشمع الأحمر بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وذلك لوجود تجاوزات ومخالفات.
وذكرت المعلومات أن "هذه التجاوزات تتضمن إساءة معاملة الأطفال بناء لشكوى من الأهالي، وقد تم إبلاغ وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
 
 
