Advertisement

لبنان

في الأيام المقبلة… إليكم ما سيجري داخل نفق نهر الكلب ليلاً

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1423106-638947744783776333.jpg
Doc-P-1423106-638947744783776333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

ستُنفّذ إحدى الشركات المتعهّدة أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب بتاريخَي 29 و30-09-2025، على أن تتم الأعمال وفقًا لما يلي: 
Advertisement

– بتاريخ 29-9-2025، سيتم إقفال النفق الأيمن من الساعة 22:00 لغاية الساعة 5:00 فجرًا

– بتاريخ 30-9-2025، سيتم إقفال النفق الأيسر من الساعة 22:00 لغاية الساعة 5,00 فجرًا

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير
مواضيع ذات صلة
للمتوجهين إلى نفق نهر الكلب... خبر مهمّ جدّاً
lebanon 24
30/09/2025 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة بعد نفق نهر الكلب باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
30/09/2025 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه نهر الكلب بسبب اشغال داخل النفق
lebanon 24
30/09/2025 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا… المرور ممنوع ليلاً داخل نفق الكوكودي – خلدة لهذا السبب
lebanon 24
30/09/2025 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

نهر الكلب

العلا

أيسر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
15:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24