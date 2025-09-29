في الشمال.. "المخابرات" توقف "مُعتدٍ" على مديرة مدرسة!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، شخصاً اعتدى قبل أيام على مدرسة برقايل الرسمية - فرع الإنكليزي، وتعرّض بالضرب لمديرة المدرسة وتكسير هاتفها والاستحواذ على مفاتيح المدرسة.

