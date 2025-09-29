Advertisement

لبنان

في الشمال.. "المخابرات" توقف "مُعتدٍ" على مديرة مدرسة!

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:26
أوقفت دورية من مخابرات الجيش، شخصاً اعتدى قبل أيام على مدرسة برقايل الرسمية - فرع الإنكليزي، وتعرّض بالضرب لمديرة المدرسة وتكسير هاتفها والاستحواذ على مفاتيح المدرسة.
يُشار إلى أنّ المدرسة ما زالت مُغلقة حتى اليوم منذ وقوع الحادثة، والتحقيقات مُستمرة.

