لبنان

سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية.. هل من خلافٍ مع عون؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:36
قالت مصادر صحافية، اليوم الإثنين، إنَّ رئيس الحكومة نواف سلام لن يوجّه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت تلك الخطوة تعني استمرار رئيس الحكومة في مراجعة الأداء الحكومي الذي كان قد أعلنه عقب إقامة حزب الله تجمع الروشة وإضاءة الصخرة هناك بصورة الأمينين العامين للحزب الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين". 
وذكرت المعلومات أنه "لا خلاف بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام، لكن هناك برودة في العلاقة إلا أن ذلك لا يمنع اللقاء بين الرئيسين في اي وقت".
