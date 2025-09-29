Advertisement

لبنان

بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:49
انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تُفيد بدخول "درونات إسرائيلية" إلى منازل في بلدة سير الغربية - جنوب لبنان.
وبعد التدقيق، تبيّن أن هذه الأنباء عارية من الصحة جُملة وتفصيلاً.

