لبنان
منسى وقهوجي إلى السعودية
Lebanon 24
29-09-2025
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيتوجه
وزير الدفاع
الوطني ميشال منسى يرافقه مدير المخابرات العميد طوني قهوجي اليوم إلى
المملكة العربية السعودية
للقاء عدد من المسؤولين السعوديين، وسيتركز البحث على ملفين:
الأول: مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه
المملكة
الشهر المقبل.
الثاني: ملف العلاقات
اللبنانية
السورية
، لكون المملكة هي الراعية لإعادة تصحيح هذه العلاقات، كما سيتم عرض للعلاقات العسكرية والأمنية الثنائية.(نداء الوطن)
