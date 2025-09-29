منسى وقهوجي إلى السعودية

Advertisement

سيتوجه الوطني ميشال منسى يرافقه مدير المخابرات العميد طوني قهوجي اليوم إلى للقاء عدد من المسؤولين السعوديين، وسيتركز البحث على ملفين:الأول: مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه الشهر المقبل.الثاني: ملف العلاقات ، لكون المملكة هي الراعية لإعادة تصحيح هذه العلاقات، كما سيتم عرض للعلاقات العسكرية والأمنية الثنائية.(نداء الوطن)