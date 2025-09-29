Advertisement

لبنان

منسى وقهوجي إلى السعودية

Lebanon 24
29-09-2025 | 22:34
سيتوجه وزير الدفاع الوطني ميشال منسى يرافقه مدير المخابرات العميد طوني قهوجي اليوم إلى المملكة العربية السعودية للقاء عدد من المسؤولين السعوديين، وسيتركز البحث على ملفين:
الأول: مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه المملكة الشهر المقبل.
الثاني: ملف العلاقات اللبنانية السورية، لكون المملكة هي الراعية لإعادة تصحيح هذه العلاقات، كما سيتم عرض للعلاقات العسكرية والأمنية الثنائية.(نداء الوطن)
