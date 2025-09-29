خيار السلاح قبل الانتخابات يرتفع

Advertisement

كتب كبريال مراد " نداء الوطن": حضر في مجلس النواب عمليًا من دون أن يتم إدراجه فعليًا على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وعلى مدى حوالى الساعتين، استمر الكباش السياسي داخل قاعة بين والنواب المطالبين بإدراج التعديلات المطلوبة على اقتراع المغتربين. لكن أصر على موقفه القائل إن بقانون الانتخاب يتم حاليًا في التي يرأسها ، وأنه لن يطرح قانون الانتخاب على الهيئة العامة، إلاّ بعد انتهاء اللجنة من عملها.وكان لافتًا أن المجلس صعب سارع وفور انتهاء الجلسة إلى دعوة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى في شأن قانون الانتخاب. فكيف سيتصرّف معها النواب المعترضون؟ وهل ستخرج بجديد؟ خصوصًا أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟