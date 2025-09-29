Advertisement

لبنان

خيار السلاح قبل الانتخابات يرتفع

Lebanon 24
29-09-2025 | 22:56
كتب كبريال مراد " نداء الوطن": حضر قانون الانتخابات في مجلس النواب عمليًا من دون أن يتم إدراجه فعليًا على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وعلى مدى حوالى الساعتين، استمر الكباش السياسي داخل قاعة الهيئة العامة بين رئيس المجلس نبيه بري والنواب المطالبين بإدراج التعديلات المطلوبة على اقتراع المغتربين. لكن بري أصر على موقفه القائل إن النقاش بقانون الانتخاب يتم حاليًا في اللجنة الفرعية التي يرأسها الياس بو صعب، وأنه لن يطرح قانون الانتخاب على الهيئة العامة، إلاّ بعد انتهاء اللجنة من عملها.
وكان لافتًا أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب سارع وفور انتهاء الجلسة إلى دعوة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية في شأن قانون الانتخاب. فكيف سيتصرّف معها النواب المعترضون؟ وهل ستخرج بجديد؟ خصوصًا أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟ 
