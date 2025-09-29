🔸هاجم جيش الدفاع امس في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله الإرهابي.
🔸خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على اعادة… pic.twitter.com/KgHSgu7C3y
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2025
🔸هاجم جيش الدفاع امس في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله الإرهابي.
🔸خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على اعادة… pic.twitter.com/KgHSgu7C3y