لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيلي ينشر لحظة اغتيال عنصرين لـ"حزب الله" في الجنوب

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:47
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي امس في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله". 


أضاف: "خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على اعادة اعمار بنى تحتية في جنوب لبنان ودفع بمخططات ضد قواتنا". 


تابع: "كما قضى أمس على المدعو محمد حسين ياسين والذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة شقيف في حزب الله". 


أكمل: "خلال الحرب روّج لمخططات عديدة ضد منطقة أصبع الجليل وكريات شمونا وعمل لاعادة اعمار قدرات التنظيم في المنطقة ونقل وسائل قتالية إلى منطقة جنوب الليطاني". 


ختم:"أنشطة العناصر شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 
 
