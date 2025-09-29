كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي امس في وقضى على المدعو شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في ".





أضاف: "خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة حيث عمل في الفترة الأخيرة على اعادة اعمار بنى تحتية في جنوب ودفع بمخططات ضد قواتنا".





تابع: "كما قضى أمس على المدعو محمد حسين ياسين والذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة شقيف في حزب الله".





أكمل: "خلال الحرب روّج لمخططات عديدة ضد منطقة أصبع وكريات شمونا وعمل لاعادة اعمار قدرات التنظيم في المنطقة ونقل وسائل قتالية إلى منطقة جنوب ".





ختم:"أنشطة العناصر شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

