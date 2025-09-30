Advertisement

لبنان

عدم الاتفاق يؤخر تعيينات الكازينو والعين على 3 مرافق

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:45
بعد التطورات القضائية في ملف كازينو لبنان على اثر الإفراج عن الموقوفين بمن فيه رئيس مجلس الادارة المدير العام رولان خوري ، توقعت مصادر متابعة التسريع في تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة جدد للإمساك بهذا المرفق المالي السياحي الذي طالما كان " الدجاجة التي تبيض ذهباً " بالنسبة إلى الكثير من المقربين من دوائر القرار. 
وتقول مصادر متابعة "إلا ان ما يعيق صدور التعيينات عدم الاتفاق بعد على اسماء الطاقم الجديد لاسيما رئيس مجلس الادارة وعدد من الاعضاء المسيحيين ، في حين باتت محسومة اسماء عدد من الاعضاء المسلمين. ويتم العمل خلف الكواليس على انجاز " تركيبة "مجلس الادارة قبل نهاية الشهر المقبل او نهاية كانون الاول". 
اضافت "كذلك يربط البعض بين تغييرات متوازية في الكازينو وإدارتي بنكي التمويل وانترا ليصبح "توزيع" الحصص حرزاناً !

المصدر: لبنان 24
