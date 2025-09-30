عدم الاتفاق يؤخر تعيينات الكازينو والعين على 3 مرافق

Advertisement

بعد التطورات القضائية في ملف على اثر الإفراج عن الموقوفين بمن فيه رئيس مجلس الادارة رولان ، توقعت مصادر متابعة التسريع في تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة جدد للإمساك بهذا المرفق المالي السياحي الذي طالما كان " الدجاجة التي تبيض ذهباً " بالنسبة إلى الكثير من المقربين من دوائر القرار.وتقول مصادر متابعة "إلا ان ما يعيق صدور التعيينات عدم الاتفاق بعد على اسماء الطاقم الجديد لاسيما رئيس مجلس الادارة وعدد من الاعضاء ، في حين باتت محسومة اسماء عدد من الاعضاء . ويتم العمل خلف الكواليس على انجاز " تركيبة "مجلس الادارة قبل نهاية الشهر المقبل او نهاية كانون الاول".اضافت "كذلك يربط البعض بين تغييرات متوازية في الكازينو وإدارتي بنكي التمويل وانترا ليصبح "توزيع" الحصص حرزاناً !