لبنان

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية – حاصبيا.. وزارة الزراعة تتحرك فورًا

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:40
استنادًا إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة تسميم مياه في منطقة المجيدية – قضاء حاصبيا وما نتج عنها من نفوق حيوانات برية ومواشٍ، تحركت وزارة الزراعة بشكل عاجل وحاسم بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.
فقد كلّفت الوزارة مصلحة زراعة النبطية – دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية بمتابعة القضية، حيث بادر مركز أحراج حاصبيا إلى إرسال دورية ميدانية أجرت كشفًا حسيًا على الموقع. وأظهرت المعاينة أن أحد المزارعين (س/ز) أقدم على تسميم المياه ووضعها في أوعية وتوزيعها في المنطقة، ما تسبب بأضرار بيئية وحيوانية جسيمة.

وعلى الأثر، تم تنظيم محضر ضبط رسمي بحق المخالف وأُحيل إلى النيابة العامة البيئية في النبطية التي باشرت التحقيق. وتبيّن لاحقًا أنّ هذه ليست المرة الأولى، إذ سُجلت في فترات سابقة حالات نفوق مواشٍ وحيوانات برية وطيور نتيجة تلوث المياه بالسموم.

وأكد الوزير هاني أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع أي تعديات تهدد الأمن البيئي والحيواني، مشددًا على أن سلامة المياه والثروة الحيوانية والبيئة هي خط أحمر. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات القضائية والبلديات على ملاحقة كل من يعبث بالموارد الطبيعية أو يسيء استخدامها، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للتنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الوزارة في تكريس مفهوم الزراعة المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الرقابة على أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الإنتاج الزراعي والحيواني.
