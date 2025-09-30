بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية – حاصبيا.. وزارة الزراعة تتحرك فورًا

Advertisement

استنادًا إلى ما تم تداوله عبر حول حادثة تسميم مياه في منطقة المجيدية – قضاء حاصبيا وما نتج عنها من نفوق حيوانات برية ومواشٍ، تحركت بشكل عاجل وحاسم بتوجيهات مباشرة من معالي الدكتور نزار هاني.فقد كلّفت الوزارة مصلحة زراعة – دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية بمتابعة القضية، حيث مركز أحراج حاصبيا إلى إرسال دورية ميدانية أجرت كشفًا حسيًا على الموقع. وأظهرت المعاينة أن أحد المزارعين (س/ز) أقدم على تسميم المياه ووضعها في أوعية وتوزيعها في المنطقة، ما تسبب بأضرار بيئية وحيوانية جسيمة.وعلى الأثر، تم تنظيم محضر ضبط رسمي بحق المخالف وأُحيل إلى البيئية في النبطية التي باشرت التحقيق. وتبيّن لاحقًا أنّ هذه ليست المرة الأولى، إذ سُجلت في فترات سابقة حالات نفوق مواشٍ وحيوانات برية وطيور نتيجة تلوث المياه بالسموم.وأكد الوزير هاني أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع أي تعديات تهدد الأمن البيئي والحيواني، مشددًا على أن سلامة المياه والثروة الحيوانية والبيئة هي خط أحمر. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات القضائية والبلديات على ملاحقة كل من يعبث بالموارد الطبيعية أو يسيء استخدامها، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للتنوع البيولوجي.وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الوزارة في تكريس مفهوم الزراعة المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الرقابة على أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الإنتاج الزراعي والحيواني.