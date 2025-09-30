Advertisement

لبنان

استقرار في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:07
استقر سعر صفيحة البنزين صباح اليوم بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر المازوت7 الاف ليرة والغاز 28 الف ليرة. وجاءت الأسعار كالآتي:
بنزين 95 أوكتان: 1.490.000 ليرة  لبنانية
بنزين 98 اوكتان: 1.530.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.381.000 ليرة لبنانية
غاز: 1.096.000 ليرة لبنانية
 
