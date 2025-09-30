أرسلان استقبل رئيس الأركان في خلدة

استقبل رئيس اللبناني الأمير في دارته في في اللواء الركن حسان عودة، يرافقه العميد ذبيان، بحضور مدير مكتب أكرم المشرفية.

وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الراهنة، ولا سيّما الأوضاع الأمنية في البلاد، إلى جانب شؤون والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.