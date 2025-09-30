Advertisement

لبنان

أرسلان استقبل رئيس الأركان في خلدة

30-09-2025 | 02:24
استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في دارته في خلدة رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عودة، يرافقه العميد فؤاد ذبيان، بحضور مدير مكتب أرسلان أكرم المشرفية.
وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الراهنة، ولا سيّما الأوضاع الأمنية في البلاد، إلى جانب شؤون المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.
