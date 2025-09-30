سماع دوي إطلاق نار ليلا في القبة.. وهذا ما تبين

Advertisement

سُمع ليلا دوي إطلاق نار من سلاح حربي في والجوار في ، ليتبيّن لاحقًا أنّ مصدره محيط ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب شهود ، فإن حوادث إطلاق النار في هذا المكان تتكرر باستمرار، حيث يُقدم مجهولون على إطلاق النار في الهواء لتجريب أسلحة حربية ما يثير قلق السكان ويعرّض سلامتهم للخطر.