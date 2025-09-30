Advertisement

لبنان

سماع دوي إطلاق نار ليلا في القبة.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1423350-638948211324170005.jpg
Doc-P-1423350-638948211324170005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُمع ليلا دوي إطلاق نار من سلاح حربي في منطقة القبة والجوار في طرابلس، ليتبيّن لاحقًا أنّ مصدره محيط حديقة المروج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وبحسب شهود عيان، فإن حوادث إطلاق النار في هذا المكان تتكرر باستمرار، حيث يُقدم مجهولون على إطلاق النار في الهواء لتجريب أسلحة حربية ما يثير قلق السكان ويعرّض سلامتهم للخطر. 
مواضيع ذات صلة
سماع دويّ قوي في صيدا... وهذا ما تبيّن
lebanon 24
30/09/2025 14:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار قوي صباحا في طرابلس.. وهذا ما تبين
lebanon 24
30/09/2025 14:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي صوت قوي في أعالي السلسلة الغربية بقاعاً تبين انه ناجم عن تدريبات للجيش
lebanon 24
30/09/2025 14:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع اطلاق نار كثيف في محيط المشرفية في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
30/09/2025 14:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24

حديقة المروج

منطقة القبة

لبنان 24

طرابلس

لبنان

القبة

عيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24