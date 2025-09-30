الدفاع المدني ينقذ عددا من الصيادين قبالة شاطئ صور.. هذا ما حصل معهم

Advertisement

تمكن عناصر البحري في الدفاع المدني من إنقاذ عدد من الصيادين كانوا على متن زورق صيد ارتطم ليل أمس بـ " " قبالة صور، وفق ما أفادت مندوبة " ".واستكملت المهمة الثلاثاء بسحب القارب.