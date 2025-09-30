Advertisement

لبنان

الدفاع المدني ينقذ عددا من الصيادين قبالة شاطئ صور.. هذا ما حصل معهم

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1423352-638948214644606673.jpg
Doc-P-1423352-638948214644606673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن عناصر مركز صور البحري في الدفاع المدني من إنقاذ عدد من الصيادين كانوا على متن زورق صيد ارتطم ليل أمس بـ "الزيرة" قبالة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

واستكملت المهمة صباح اليوم الثلاثاء بسحب القارب.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في بيروت.. الدفاع المدني ينقذ شابين من الغرق!
lebanon 24
30/09/2025 14:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عددا من المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب
lebanon 24
30/09/2025 14:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
lebanon 24
30/09/2025 14:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل شاطئ عمشيت... هذا ما جرى
lebanon 24
30/09/2025 14:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

مركز صور

لبنان 24

شاطئ صور

الزيرة

لبنان

الزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24