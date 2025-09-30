Advertisement

لبنان

رسالة من امير دولة قطر إلى الرئيس عون.. إليكم مضمونها

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1423359-638948219787370011.jpg
Doc-P-1423359-638948219787370011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الـ ثاني رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار.
Advertisement
 
كما اكد على دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يشكل اساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة. 
 
وفي سياق منفصل، عرض الرئيس عون مع سفير جمهورية الدومينيكان ألفيس أنطونيو علم سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
 
Image
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
30/09/2025 14:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
lebanon 24
30/09/2025 14:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
lebanon 24
30/09/2025 14:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: إسرائيل دولة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وحرب إبادة
lebanon 24
30/09/2025 14:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

عبد الرحمن

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24