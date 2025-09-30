29
لبنان
رسالة من امير دولة قطر إلى الرئيس عون.. إليكم مضمونها
Lebanon 24
30-09-2025
|
02:37
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير
القطري
في
لبنان
الشيخ
سعود
بن
عبد الرحمن
الـ ثاني رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به
الجيش اللبناني
في حفظ الامن والاستقرار.
كما اكد على دعم المؤسسات الوطنية
اللبنانية
وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يشكل اساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وفي سياق منفصل، عرض
الرئيس عون
مع سفير
جمهورية
الدومينيكان ألفيس أنطونيو علم سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
Lebanon 24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
Lebanon 24
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير دولة قطر: إسرائيل دولة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وحرب إبادة
Lebanon 24
أمير دولة قطر: إسرائيل دولة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وحرب إبادة
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
عبد الرحمن
الرئيس عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
القطري
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:08 | 2025-09-30
07:08 | 2025-09-30
30/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
07:06 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
30/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:57 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
30/09/2025 06:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:49 | 2025-09-30
30/09/2025 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:41 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
30/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش?
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:06 | 2025-09-30
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
06:57 | 2025-09-30
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:49 | 2025-09-30
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:41 | 2025-09-30
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:40 | 2025-09-30
شباب صيدا يروون قصص نجاحهم أمام شركاء "المواساة" الدوليين
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
