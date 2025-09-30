رسالة من امير دولة قطر إلى الرئيس عون.. إليكم مضمونها

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير في الشيخ بن الـ ثاني رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به في حفظ الامن والاستقرار.

كما اكد على دعم المؤسسات الوطنية وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يشكل اساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وفي سياق منفصل، عرض مع سفير الدومينيكان ألفيس أنطونيو علم سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.