لبنان

سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:40
تعرّض رجل مسن لوعكة صحية في محلة ساحة الكورةطرابلس، ما أدّى إلى سقوطه أرضاً وإصابته بجروح في رأسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ميدانياً وقد وُصفت حالته بالمستقرة.
ساحة الكورة

لبنان 24

الكورة

لبنان

