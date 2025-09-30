سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس

Advertisement

تعرّض رجل مسن لوعكة صحية في محلة – ، ما أدّى إلى سقوطه أرضاً وإصابته بجروح في رأسه، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ميدانياً وقد وُصفت حالته بالمستقرة.