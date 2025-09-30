Advertisement

لبنان

هاني: الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:58
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن "صفحة التشنج السياسي قد طويت بعد التطورات التي سجلها الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية".
Advertisement

ونفى في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة نحو التعطيل، واعتبر أن "هذه التشنجات لا تعطي نتيجة بل تؤخر عمل الحكومة عن مسارها الإنقاذي والإصلاحي".

وبالنسبة إلى مصير الانتخابات النيابية، لفت إلى أن "الجميع متفقون على إجرائها في موعدها، ولكن النقاش اليوم هو على بند وحيد وهو انتخاب المغتربين"، وتمنى على "مجلس النواب التعاون مع الحكومة لإيجاد الصيغة المناسبة وبت موضوع المغتربين بأسرع وقت ممكن".

وإذ أشار إلى أن "الجميع يعملون على إصدار قانون انتخابي جديد"، اعتبر أنه "في حال تعذر الاتفاق على صيغة جديدة، علينا الابقاء على القانون الحالي".

وبشأن السلامة الغذائية، شدد هاني على أن "الوزارة تواصل جولات الرقابة على الأفران والمسالخ وكل المعامل المرتبطة بالتصنيع الغذائي، لضمان جودة المنتوجات الزراعية والحيوانية في الأسواق"، موضحًا أنها " صادرت في الفترة الماضية أكثر من 35 طنًا من الأدوية والأسمدة الزراعية غير الشرعية أو المنتهية الصلاحية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24