لبنان

بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:01
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بيان، عن التحويلات المالية عن شهر أيلول 2025  للمستفيدين من برنامج "أمان"، جاء فيه:
"يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر أيلول إبتداءً من الاثنين 29 أيلول (أمس). 

ويبلغ عدد المستفيدين 161,715 أسرة لبنانية، ما يعادل 770,215 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,652,346$."
لبنان

