بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه

صدر عن لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بيان، عن التحويلات المالية عن شهر أيلول 2025 للمستفيدين من برنامج "أمان"، جاء فيه:"يهمّ الإجتماعية أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر أيلول إبتداءً من الاثنين 29 أيلول (أمس).ويبلغ عدد المستفيدين 161,715 أسرة لبنانية، ما يعادل 770,215 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,652,346$."