Advertisement

لبنان

الحاج: لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1423373-638948236506125126.JPG
Doc-P-1423373-638948236506125126.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب رازي الحاج أنّ هناك مشاورات قائمة مع مختلف الكتل بشأن موضوع المشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمهم الضغط من أجل الإتاحة للمغتربين المشاركة في الانتخابات النيابية، لأن اللبنانيين المقيمين في الخارج وقفوا إلى جانب لبنان في كل أزماته الاقتصادية ولا يمكن فصلهم عن الانتخابات ومنعهم من الاقتراع في الخارج لنوابهم في الأقضية حسب تقسيم الدوائر الـ15 في لبنان.
Advertisement

ولفت الحاج في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أن عدم إدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول الأعمال واستمرار اللجنة الفرعية في الانعقاد من دون اتفاق على المقاربة يجعلان انتخاب المغتربين في خطر وكذلك يشكلان خطرًا على إجراء الانتخابات في موعدها.
 
وشدد الحاج على الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها وإشراك اللبنانيين المقيمين في الخارج بهذه الانتخابات، قائلًا: "على الحريصين مثلنا على هذا الأمر، الاستعجال في وضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول الأعمال والتصويت عليه، ومن لديه رأي آخر يجب أن يرفع القوانين إلى الهيئة العامة للبت بها. وأضاف الحاج: لا يمكن للرئيس نبيه بري أن يحول النظام الديمقراطي اللبناني إلى نظام "فيتوقراط" أي تحقيق الفيتو بتعطيل تنفيذ ما لا يخدم مصلحتهم".

وفي سياق آخر، لفت الحاج إلى أن هناك قرارًا واضحًا بأنّ لبنان لن يتمكن من بناء دولته إلّا بحصرية السلاح وهذا قرار تجمع عليه غالبية اللبنانيين وقد تلاقى مع رغبة دولية بدعم لبنان على استعادة كامل سيادته ومساعدته على معالجة كل القضايا العالقة.
مواضيع ذات صلة
جابر: وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوريّ
lebanon 24
30/09/2025 14:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
30/09/2025 14:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
lebanon 24
30/09/2025 14:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الديموقراطي" : لاجراء الانتخابات في موعدها
lebanon 24
30/09/2025 14:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الفرعية

الهيئة العامة

على استعادة

رازي الحاج

الديمقراطي

نبيه بري

ديمقراطي

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24