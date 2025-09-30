29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج: لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها
Lebanon 24
30-09-2025
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب
رازي الحاج
أنّ هناك مشاورات قائمة مع مختلف الكتل بشأن موضوع المشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمهم الضغط من أجل الإتاحة للمغتربين المشاركة في الانتخابات النيابية، لأن اللبنانيين المقيمين في الخارج وقفوا إلى جانب
لبنان
في كل أزماته الاقتصادية ولا يمكن فصلهم عن الانتخابات ومنعهم من الاقتراع في الخارج لنوابهم في الأقضية حسب تقسيم الدوائر الـ15 في لبنان.
Advertisement
ولفت الحاج في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أن عدم إدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول الأعمال واستمرار
اللجنة الفرعية
في الانعقاد من دون اتفاق على المقاربة يجعلان انتخاب المغتربين في خطر وكذلك يشكلان خطرًا على إجراء الانتخابات في موعدها.
وشدد الحاج على الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها وإشراك اللبنانيين المقيمين في الخارج بهذه الانتخابات، قائلًا: "على الحريصين مثلنا على هذا الأمر، الاستعجال في وضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول الأعمال والتصويت عليه، ومن لديه رأي آخر يجب أن يرفع القوانين إلى
الهيئة العامة
للبت بها. وأضاف الحاج: لا يمكن للرئيس
نبيه بري
أن يحول النظام
الديمقراطي
اللبناني إلى نظام "فيتوقراط" أي تحقيق الفيتو بتعطيل تنفيذ ما لا يخدم مصلحتهم".
وفي سياق آخر، لفت الحاج إلى أن هناك قرارًا واضحًا بأنّ لبنان لن يتمكن من بناء دولته إلّا بحصرية السلاح وهذا قرار تجمع عليه غالبية اللبنانيين وقد تلاقى مع رغبة دولية بدعم لبنان
على استعادة
كامل سيادته ومساعدته على معالجة كل
القضايا
العالقة.
مواضيع ذات صلة
جابر: وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوريّ
Lebanon 24
جابر: وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوريّ
30/09/2025 14:18:15
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
30/09/2025 14:18:15
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
30/09/2025 14:18:15
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الديموقراطي" : لاجراء الانتخابات في موعدها
Lebanon 24
"اللقاء الديموقراطي" : لاجراء الانتخابات في موعدها
30/09/2025 14:18:15
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الفرعية
الهيئة العامة
على استعادة
رازي الحاج
الديمقراطي
نبيه بري
ديمقراطي
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:08 | 2025-09-30
30/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
07:06 | 2025-09-30
30/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:57 | 2025-09-30
30/09/2025 06:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:49 | 2025-09-30
30/09/2025 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:41 | 2025-09-30
30/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:08 | 2025-09-30
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:06 | 2025-09-30
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
06:57 | 2025-09-30
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:49 | 2025-09-30
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:41 | 2025-09-30
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:40 | 2025-09-30
شباب صيدا يروون قصص نجاحهم أمام شركاء "المواساة" الدوليين
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24