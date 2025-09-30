الحاج: لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها



Advertisement

ولفت الحاج في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أن عدم إدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول الأعمال واستمرار في الانعقاد من دون اتفاق على المقاربة يجعلان انتخاب المغتربين في خطر وكذلك يشكلان خطرًا على إجراء الانتخابات في موعدها. أكد النائب أنّ هناك مشاورات قائمة مع مختلف الكتل بشأن موضوع المشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمهم الضغط من أجل الإتاحة للمغتربين المشاركة في الانتخابات النيابية، لأن اللبنانيين المقيمين في الخارج وقفوا إلى جانب في كل أزماته الاقتصادية ولا يمكن فصلهم عن الانتخابات ومنعهم من الاقتراع في الخارج لنوابهم في الأقضية حسب تقسيم الدوائر الـ15 في لبنان.ولفت الحاج في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أن عدم إدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول الأعمال واستمرار في الانعقاد من دون اتفاق على المقاربة يجعلان انتخاب المغتربين في خطر وكذلك يشكلان خطرًا على إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد الحاج على الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ومنع تأجيلها وإشراك اللبنانيين المقيمين في الخارج بهذه الانتخابات، قائلًا: "على الحريصين مثلنا على هذا الأمر، الاستعجال في وضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول الأعمال والتصويت عليه، ومن لديه رأي آخر يجب أن يرفع القوانين إلى للبت بها. وأضاف الحاج: لا يمكن للرئيس أن يحول النظام اللبناني إلى نظام "فيتوقراط" أي تحقيق الفيتو بتعطيل تنفيذ ما لا يخدم مصلحتهم".



وفي سياق آخر، لفت الحاج إلى أن هناك قرارًا واضحًا بأنّ لبنان لن يتمكن من بناء دولته إلّا بحصرية السلاح وهذا قرار تجمع عليه غالبية اللبنانيين وقد تلاقى مع رغبة دولية بدعم لبنان كامل سيادته ومساعدته على معالجة كل العالقة.