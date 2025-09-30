Advertisement

لبنان

كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1423376-638948242133248278.png
Doc-P-1423376-638948242133248278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه بعد ظهر يوم الإثنين 29/9/2025 نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان بيار يارد بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات في الضمان، حيث جرى التأكيد في مستهل اللقاء على متانة العلاقة التاريخية التي تربط الضمان بنقابة المستشفيات، وعلى أهميّة الحفاظ على هذا التعاون وتطويره لما فيه مصلحة القطاع الصحي والمضمونين على حد سواء.
Advertisement

وتناول المجتمعون أبرز التطوّرات المتعلّقة بإعادة النظر بالتعريفات الطبيّة والاستشفائية المعتمدة في الضمان، في ضوء مباشرة لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية أعمالها، لمتابعة الدراسات التي سوف تقوم بها شركة خاصة مكلفة بهذا الملف.

وتوقف الحاضرون عند القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الصندوق والقاضية بفسخ العقود مع كل من مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي، حيث أكّد نقيب المستشفيات أنّ النقابة ستعمل على تسوية الأوضاع وإزالة المخالفات التي أدّت إلى الفسخ، متعهّداً بفتح صفحة جديدة مع الضمان تقوم على الالتزام بالتعريفات المقرّة وعدم تقاضي أي فروقات غير قانونية أو غير مبرّرة، والاكتفاء فقط بالأكلاف التي لا يغطيها الضمان بعد.

من جهته، شدّد المدير العام على حرص الضمان الدائم على تعزيز التعاون مع المستشفيات والنقابة بشخص نقيبها، مثمّناً الروح التعاونية والشفافية التي تميز عملها، ومؤكداً أنّ الإجراءات والدراسات التي يُشرف عليها الضمان تهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين التقديمات بما يصون حقوق الأطراف الثلاثة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.

وأعلن د. كركي بأن إدارة الصندوق تعمل حالياً على 3 مشاريع :

1. إعادة النظر و تطوير جدول الأعمال الطبية.

2. إعادة تسعير المستلزمات الطبيّة.

3. إعادة النظر بتصنيف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.

وإن هذه المشاريع الثلاث سوف تبصر النور تباعاً قبل نهاية العام 2025.

كما وعد المدير العام بالسعي إلى إيجاد حل قريب لمسألة الـمتأخّرات الماليّة للمستشفيات عن الفترات السابقة، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الطرفين.
مواضيع ذات صلة
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
lebanon 24
30/09/2025 14:18:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث مع يارد في متطلبات القطاع الاستشفائي
lebanon 24
30/09/2025 14:18:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل يارد مع وفد أطلعه على الواقع الاستشفائي في لبنان
lebanon 24
30/09/2025 14:18:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%
lebanon 24
30/09/2025 14:18:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المستشفيات الخاصة

المدير العام

صندوق الوطني

محمد كركي

شركة خاصة

المقاصد

من جهته

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24