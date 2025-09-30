Advertisement

لبنان

برعاية وزيري الاعلام والسياحة.. اطلاق "درب عرمون" في 12 تشرين الأول

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:29
دعت بلدية عرمون - كسروان، الى اطلاق "درب عرمون"، برعاية وحضور وزير الاعلام المحامي د.بول مرقص ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاحد 12 تشرين الاول المقبل، في البيت البلدي - عرمون. ويتخلل البرنامج كلمات لكل من  مرقص ولحود. 
