برعاية وزيري الاعلام والسياحة.. اطلاق "درب عرمون" في 12 تشرين الأول

دعت بلدية - كسروان، الى اطلاق "درب عرمون"، برعاية وحضور وزير الاعلام المحامي د.بول ووزيرة السياحة لورا ، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاحد 12 تشرين الاول المقبل، في البيت البلدي - عرمون. ويتخلل البرنامج كلمات لكل من مرقص ولحود.

