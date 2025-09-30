Advertisement

لبنان

تقاسما المبلغ بينهما… فلسطينيان يسرقان خزنة حديدية من مطعم في صيدا والأمن يوقفهما (صورة)

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:41
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
فجر تاريخ 25-09-2025، أقدم مجهولان ملثّمان على الدخول إلى أحد المطاعم الكائن في صيدا، وسرقا من داخله خزنة حديديّة تحتوي على مبلغ من المال، وفرّا إلى جهةٍ مجهولة على متن درّاجة آليّة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويتَيهما وتوقيفهما.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات وخلال ساعات، توصّلت شعبة المعلومات إلى أن أحدهما يعمل في المطعم المذكور، وهما كل من:

ف. ش. (مواليد عام ۱۹۷۹، فلسطيني الجنسية)

خ. ش. ط. (مواليد عام ۱۹۸۳، فلسطيني الجنسية)

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، وفي خلال فترة /12/ ساعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في مدينة صيدا – البستان الكبير، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، تم ضبطها. بالتّزامن، داهمت دوريّة أخرى منزل الثّاني في صيدا القديمة حيث أوقفته.

 بتفتيشهما ومنزلَيهما، تم ضبط قسمٍ من المبلغ المسروق، وهو عبارة عن /3622/ دولارًا أميركيًّا و/15635000/ ل.ل.، إضافةً إلى هاتفَين خلويَّين ولوحة إلكترونيّة "TABLET"، اشتراهما الثّاني من حصّته من المبلغ المسروق.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عمليّة السّرقة، وأنهما تقاسما المبلغ فيما بينهما وقاما برمي الخزنة في البحر قرب مرفأ صيدا.

تم تسليم المبلغ المالي المضبوط إلى أصحابه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.































