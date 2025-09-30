Advertisement

لبنان

قبل الجلسة النيابية... هذا ما قاله بو صعب

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1423427-638948273398732482.jpg
Doc-P-1423427-638948273398732482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنّ "كل ما اقر أمس سيكون بحكم المجمد اذا لم يتأمن نصاب الجلسة النيابية اليوم". 
Advertisement

وأضاف بو صعب من ساحة النجمة :"اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى".
مواضيع ذات صلة
بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى
lebanon 24
30/09/2025 14:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب من السرايا: الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة
lebanon 24
30/09/2025 14:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة الثلاثاء.. هذا ما قاله وزير الزراعة
lebanon 24
30/09/2025 14:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تعديل قانون الانتخابات النيابية وتأجيلها… هذا ما قاله خلف
lebanon 24
30/09/2025 14:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب الياس بو صعب

الياس بو صعب

ساحة النجمة

نائب رئيس

الياس بو

بو صعب

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24