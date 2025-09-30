عقيص: تأجيل الانتخابات وإلغاء حق المغتربين في التصويت استكمال للانقلاب على الشرعية

كتب النائب على منصة "إكس":

"تأجيل الانتخابات و/او إلغاء حق المغتربين بالتصويت للنواب ال ١٢٨، هو استكمال لعملية الانقلاب على الشرعية والديمقراطية والسيادة التي يخوضها ، وابتزاز واضح للبنانيين المقيمين وغير المقيمين في أبسط حقوقهم السياسية والمدنية. لن يكفينا بعد اليوم نزع السلاح بمفهومه النقليدي الذي لطالما استعمل لتصفية الخصوم جسدياً، بل علينا التحضير لنزع الأسلحة السياسية التي لطالما استعملت لاغتيال مستقبل شعب بكامله".