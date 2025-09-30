Advertisement

لبنان

عقيص: تأجيل الانتخابات وإلغاء حق المغتربين في التصويت استكمال للانقلاب على الشرعية

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1423431-638948275292737265.jpg
Doc-P-1423431-638948275292737265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس":
Advertisement
 
"تأجيل الانتخابات و/او إلغاء حق المغتربين بالتصويت للنواب ال ١٢٨، هو استكمال لعملية الانقلاب على الشرعية والديمقراطية والسيادة التي يخوضها الثنائي، وابتزاز واضح للبنانيين المقيمين وغير المقيمين في أبسط حقوقهم السياسية والمدنية. لن يكفينا بعد اليوم نزع السلاح بمفهومه النقليدي الذي لطالما استعمل لتصفية الخصوم جسدياً، بل علينا التحضير لنزع الأسلحة السياسية التي لطالما استعملت لاغتيال مستقبل شعب بكامله".
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
30/09/2025 14:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية تشريعية الإثنين تشعل مواجهة بشأن "تصويت المغتربين"
lebanon 24
30/09/2025 14:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: يهمنا أن تحصل الانتخابات النيابية في وقتها وتصويت المغتربين للنواب الـ128 وهناك دور كبير لبري في هذا الاطار رغم الاختلاف بوجهات النظر في الكثير من القضايا
lebanon 24
30/09/2025 14:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على التجديد لـ"اليونيفيل" والموقف الاميركي ضبابي
lebanon 24
30/09/2025 14:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

جورج عقيص

ديمقراطي

الثنائي

لبنان

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24