لبنان

آخر خبر... هذا ما كُشف عن إطلاق سراح مدير عام كازينو لبنان

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1423432-638948276761741653.jpg
Doc-P-1423432-638948276761741653.jpg photos 0
أعلن التيار الوطني الحر، في بيان له، أنّه "سيتم إطلاق مدير عام كازينو لبنان رولان خوري من مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء وليس من الدكوانة، ولن يكون هناك تجمع شعبي". 
التيار الوطني الحر

مركز أمن الدولة

الرملة البيضاء

الرملة البيضا

التيار الوطني

كازينو لبنان

رولان خوري

أمن الدولة

