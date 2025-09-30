لجنة البيئة في بلدية صيدا زارت بلديتي لبعا وبقسطا لتبادل التجارب في مجال إدارة النفايات

Advertisement

زار وفد من لجنة البيئة في بلدية برئاسة عضو طعمة، وأعضاء اللجنة : غنى وهبي، أماني أبو زينب، والمهندسة نور نحولي، عبد علماوي والمهندس محمد البابا، رئيس بلدية لبعا الدكتور بسّام رومانوس، ومدير معمل الفرز في لبعا الأب جهاد فرنسيس في حضور حسونة، عضو بلدية لبعا عماد بو عبسي، محمد حنينة وعلي السعودي. وذلك ضمن اطار الزيارات التي تنظمها اللجنة ،حرصا على تعزيز التعاون البلدي وتبادل التجارب الناجحة في مجال إدارة النفايات، بما يساهم في نشر الوعي البيئي وتحقيق تنمية مستدامة.تناولت الزيارة البحث في عدد من المواضيع البيئية، أبرزها تجربة الفرز في بلدة لبعا والقرى المجاورة، وآليات التعامل مع مختلف أنواع النفايات، إضافةً إلى أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك في هذا المجال. وخلال الجولة الميدانية، اطّلع الوفد على سطح المعمل الأخضر المزروع بالنباتات والذي يخلو من أي روائح نفايات، في تجربة لافتة تؤكد النظافة والالتزام البيئي.كما زار الوفد المعمل القائم بالقرب من منزل رئيس البلدية السابق فادي رومانوس، والذي شكّل مثالاً عمليًا على إمكان الدمج بين السكن والعمل البيئي، حيث عاينوا في الطابق الأرضي عملية الفرز وتشغيل الماكينات المخصصة للكبس والفرم، واستمعوا إلى شرح مفصّل حول آلية العمل.كما تم التطرق إلى مشروع إنشاء قاعة محاضرات للتوعية البيئية مخصصة للطلاب والجامعيين والزوار من مختلف مناطق الجوار، واطلعوا على سير العمل للحديقة الخضراء المخصصة كمنتزه للعائلات وزوّار المركز.وفي السياق نفسه، اجتمعت اللجنة مع نائبة رئيس بلدية بقسطا ألين حنون، وبحضور مسؤولة اللجنة النسائية في جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية رشا استيتيه، وقام الوفد بزيارة لمعمل الفرز في البلدة، حيث قدّمت مؤسسة شرحاً مفصّلاً حول آليات الفرز، المشاريع المستقبلية، وأهمية تعزيز التوعية المجتمعية للفرز من المصدر.