لبنان

العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:51
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة الوزير السابق سليم جريصاتي وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد .
واشار جريصاتي بعد اللقاء الى انه "استمع الى شرح من صاحب الغبطة عن اوضاع ابناء الطائفة في سوريا وفي لبنان وضرورة المحافظة على هذا الوجود لما فيه من اهمية خصوصا ان الطائفة معروفة تاريخيا بالاعتدال وبالدور الرائد".

اضاف : "تطرقت الى ضرورة دعم رئاسة الجمهورية باعتبارها المرجعية المسيحية الوحيد في دول المشرق العربي ما يعزز التنوع في المنطقة ويرسم صورة حقيقية عن التعايش في ما بينها . كما شددنا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للدستور والقوانين المرعية الاجراء ، فضلا عن صورتها لتجسيد الديمقراطية".

وختم :"ان المرحلة التي نعيشها اليوم تتطلب المزيد من التفاهم بين شركاء الوطن".
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24