فنيانوس زار اتحاد بلديات جرد القيطع.. والبعريني شدد على مواجهة التعديات البيئية في عكار

زار مدير مديرية الإقليمية في العميد جان مركز اتحاد بلديات في عكار، حيث التقى رئيس الاتحاد محمد البعريني ،في حضور نائب المهندس ،وذلك في" إطار متابعة ملف قطع الأشجار والتعدي على الأحراش في منطقة الجرد"، على ما افاد المكتب الاعلامي لاتحاد بلديات جرد .وشدّد البعريني على أن "اتحاد بلديات جرد القيطع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة البيئية"، داعيًا إلى" تعاون جميع الجهات المعنية لحماية الطبيعة"، فيما أكد العميد فنيانوس أن " يتابع هذا الملف بجدية وأن المخالفين سيُحاسبون وفق الأصول".