لبنان

فنيانوس زار اتحاد بلديات جرد القيطع.. والبعريني شدد على مواجهة التعديات البيئية في عكار

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:55
زار مدير مديرية عكار الإقليمية في جهاز أمن الدولة العميد جان فنيانوس مركز اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار، حيث التقى رئيس الاتحاد  محمد البعريني ،في حضور نائب رئيس اتحاد المهندس زيدان بركات ،وذلك في" إطار متابعة ملف قطع الأشجار والتعدي على الأحراش في منطقة الجرد"، على ما افاد المكتب الاعلامي لاتحاد بلديات جرد القيطع.
وشدّد البعريني على أن "اتحاد بلديات جرد القيطع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة البيئية"، داعيًا إلى" تعاون جميع الجهات المعنية لحماية الطبيعة"، فيما أكد العميد فنيانوس أن "أمن الدولة يتابع هذا الملف بجدية وأن المخالفين سيُحاسبون وفق الأصول".
جهاز أمن الدولة

رئيس الاتحاد

رئيس اتحاد

جرد القيطع

أمن الدولة

نائب رئيس

الدولة ال

