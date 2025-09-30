Advertisement

لبنان

باسيل: نطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1423464-638948303492638317.webp
Doc-P-1423464-638948303492638317.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، "نشهد اليوم أمرًا جديدًا في الحياة البرلمانية في لبنان وتعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية". 
Advertisement

وأشار إلى أن هناك "عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات ونطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين". 
مواضيع ذات صلة
النائب جبران باسيل من مجلس النواب: نشهد عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات ونطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين
lebanon 24
30/09/2025 14:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يطالب الحكومة بفتح باب تسجيل المغتربين على أساس انتخاب 6 نواب بالاغتراب
lebanon 24
30/09/2025 14:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: سأطالب رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

البرلمانية

البرلمان

برلماني

الدستور

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24