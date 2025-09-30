باسيل: نطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين

قال رئيس الحرّ النائب ، "نشهد اليوم أمرًا جديدًا في الحياة في وتعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية".

وأشار إلى أن هناك "عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات ونطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين".