Advertisement

لبنان

الصادق: يتم تحييد المواضيع المصيرية في المجلس

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1423469-638948312981894748.png
Doc-P-1423469-638948312981894748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعليقًا على انسحابه من جلسة مجلس النواب أمس وعدم حضوره جلسة اليوم، كتب النائب وضاح الصادق على "اكس": "حمايةً لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب 128 نائبًا، خرجنا من جلسة الهيئة العامة أمس، ولم نحضر جلسة اليوم بعد حرمان النواب من حقّ مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديموقراطي كما يكفله الدستور والقوانين".
Advertisement
 
وأضاف: "مجددًا، يتمّ تحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية مثل مناقشة قرار الحرب والسلاح، واليوم انتخاب غير المقيمين".
مواضيع ذات صلة
الصادق: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب
lebanon 24
30/09/2025 14:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها وما من أحد يعمل لإحداث أي شرخ في وحدة الموقف اللبناني حيال المواضيع المصيرية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"المجلس الأرثوذكسي": أعيدوا بناء الدولة بالتفاهم الحقيقي والصادق
lebanon 24
30/09/2025 14:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تحييد شخصين أطلقا النار على جسر الملك حسين وسقوط إصابتين
lebanon 24
30/09/2025 14:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الانتخابي

الهيئة العامة

الدستور

وضاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24