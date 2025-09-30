الصادق: يتم تحييد المواضيع المصيرية في المجلس

تعليقًا على انسحابه من جلسة مجلس النواب أمس وعدم حضوره جلسة اليوم، كتب النائب على "اكس": "حمايةً لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب 128 نائبًا، خرجنا من جلسة أمس، ولم نحضر جلسة اليوم بعد حرمان النواب من حقّ مناقشة والتصويت عليه بشكل ديموقراطي كما يكفله والقوانين".

وأضاف: "مجددًا، يتمّ تحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية مثل مناقشة قرار الحرب والسلاح، واليوم انتخاب غير المقيمين".