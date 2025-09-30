Advertisement

لبنان

حاصباني: ثمة قرار سياسي متعمّد من رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:28
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة X رداً على نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
المشكلة لم تكن يومًا في النواب الذين مارسوا دورهم التشريعي، بل في قرار سياسي متعمّد صادر عن رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين في تقرير مصير البلد، وضرب مبدأ المساواة بعد ان تقدمنا باقتراح قانون معجل، وعرائض تطالب بادراجه على جدول الأعمال، ولم يدرج.

وأما التلاعب بالوقائع، فلن يغيّر الحقيقة: القوانين التي أُقرت في جلسة الاثنين صحيحة ونافذة. النظام الداخلي للمجلس (المادة ٣٦) واضح: “تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين”. 

أي أنّ أي اقتراح أو مشروع قانون يحصل على الأكثرية يُعتبر مُقرًّا فور إعلان النتيجة. وكل ما عدا ذلك تضليل للرأي العام.

فلتكن تجربة اليوم بعدم اكتمال النصاب، بمثابة جرس إنذار يرفع الصوت، بعد تقديم العرائض والمطالبة المستمرة من قبل العدد الأكبر من النواب لوضع اقتراح القانون الذي يصحح الخلل في القانون الحالي ليتيح للمغتربين ان يصوتوا ل ١٢٨ نائبا. 

الإصلاح يبدأ من داخل مجلس النواب وليس بقوانين لا تطبق.
