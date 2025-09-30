28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
Lebanon 24
30-09-2025
|
05:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي في
وزارة الزراعة
–
بيروت
، بعد صدور المرسوم 1119 بتاريخ 8 أيلول 2025، تطبيقًا للقانون 158/2020.
Advertisement
في كلمته الافتتاحية، شدّد
وزير الزراعة
نزار
هاني على أهمية الدور الملقى على عاتق اللجنة، مؤكداً دعمه الكامل لمهمتها في إعداد المراسيم التطبيقية وتطوير قطاع الزراعة العضوية.
من جهته
، ثمّن رئيس اللجنة لويس
لحود
دعم السلطات الرسمية والوزير هاني، وحدد أولويات العمل عبر تعزيز التعاون مع الوزارات والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون هو المدخل الأساسي لتنظيم وتشجيع الإنتاج العضوي في
لبنان
.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجان فرعية متخصصة، وأُعلن عن إطلاق برنامج ندوات إرشادية شهرية بدءًا من تشرين الثاني 2025، إضافة إلى تنظيم المؤتمر الوطني للزراعة العضوية في نيسان 2026 ومعرض للزراعات العضوية في
تموز
من العام نفسه.
الخطوة اعتُبرت أساسية لترسيخ مكانة لبنان في خريطة الإنتاج العضوي العالمية وتعزيز تنافسية منتجاته الزراعية.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مرسوم رئاسي يحدد مهام اللجنة الوطنية لتعزيز الإنتاج العضوي في لبنان
Lebanon 24
مرسوم رئاسي يحدد مهام اللجنة الوطنية لتعزيز الإنتاج العضوي في لبنان
30/09/2025 16:51:44
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني
Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني
30/09/2025 16:51:44
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل ملكة جمال لبنان: وجه مؤثر وملهم قادر على أن يكون سفيرًا لرسائل الزراعة المستدامة
Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل ملكة جمال لبنان: وجه مؤثر وملهم قادر على أن يكون سفيرًا لرسائل الزراعة المستدامة
30/09/2025 16:51:44
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: التنمية المستدامة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية
Lebanon 24
سلام: التنمية المستدامة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية
30/09/2025 16:51:44
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الوكالة الوطنية
اللجنة الوطنية
وزارة الزراعة
اللجنة الوطني
وزير الزراعة
من جهته
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
Lebanon 24
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
09:42 | 2025-09-30
30/09/2025 09:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
09:38 | 2025-09-30
30/09/2025 09:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
Lebanon 24
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
Lebanon 24
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
Lebanon 24
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
09:17 | 2025-09-30
30/09/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:42 | 2025-09-30
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
09:38 | 2025-09-30
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
09:30 | 2025-09-30
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
09:30 | 2025-09-30
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
09:17 | 2025-09-30
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
09:03 | 2025-09-30
الحاج حسن: خريطة إسرائيل الكبرى ترسم برعاية أميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 16:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24