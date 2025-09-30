Advertisement

لبنان

اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:46
عُقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي في وزارة الزراعةبيروت، بعد صدور المرسوم 1119 بتاريخ 8 أيلول 2025، تطبيقًا للقانون 158/2020.
في كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية الدور الملقى على عاتق اللجنة، مؤكداً دعمه الكامل لمهمتها في إعداد المراسيم التطبيقية وتطوير قطاع الزراعة العضوية.
من جهته، ثمّن رئيس اللجنة لويس لحود دعم السلطات الرسمية والوزير هاني، وحدد أولويات العمل عبر تعزيز التعاون مع الوزارات والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون هو المدخل الأساسي لتنظيم وتشجيع الإنتاج العضوي في لبنان.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجان فرعية متخصصة، وأُعلن عن إطلاق برنامج ندوات إرشادية شهرية بدءًا من تشرين الثاني 2025، إضافة إلى تنظيم المؤتمر الوطني للزراعة العضوية في نيسان 2026 ومعرض للزراعات العضوية في تموز من العام نفسه.
الخطوة اعتُبرت أساسية لترسيخ مكانة لبنان في خريطة الإنتاج العضوي العالمية وتعزيز تنافسية منتجاته الزراعية.
 
(الوكالة الوطنية)
