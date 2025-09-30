بريطانيا تدعم أمن مطار بيروت: تدريب متقدّم لعناصر الأمن

Advertisement

أعلنت السفارة في أنّ السفير هايمش كاول شارك الأسبوع الماضي في الحفل الختامي للدورة التدريبية الخاصة بعناصر أمن في مجال السلوكيات، والتي موّلتها المتحدة ونُظّمت في مطار بيروت الدولي.التدريب، الذي استمر ثلاثة أسابيع بالشراكة مع والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، هدف إلى تعزيز سلامة جميع المسافرين عبر المطار، والتصدي للتهديدات المحتملة مثل الإرهاب، التهريب والأنشطة الإجرامية. وقد شمل البرنامج مشاركة 18 ضابطة من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في خطوة وُصفت بأنّها تعكس التزامًا بدعم دور المرأة في قطاع الأمن.وقال السفير كاول في المناسبة: "نفتخر بدعم جهود لتعزيز أمن المطارات. إنّ المهارات المكتسبة خلال هذا التدريب ستسهم في ضمان سلامة كل المسافرين، بمن فيهم السياح البريطانيون ورجال الأعمال والعائلات البريطانية – ". وأضاف أنّ التدريب أثبت فعاليته ميدانيًا، إذ استُخدمت تقنياته مؤخرًا في عملية اعتقال مرتبطة بحادث إطلاق نار.وأشار كاول إلى أنّ "المملكة المتحدة تواصل العمل عن قرب مع لبنان لتعزيز الاستقرار والأمن في جميع منافذ الوصول الرئيسية للبنية التحتية".