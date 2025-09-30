Advertisement

لبنان

بريطانيا تدعم أمن مطار بيروت: تدريب متقدّم لعناصر الأمن

Lebanon 24
30-09-2025 | 06:18
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت أنّ السفير هايمش كاول شارك الأسبوع الماضي في الحفل الختامي للدورة التدريبية الخاصة بعناصر أمن المطار في مجال الكشف عن السلوكيات، والتي موّلتها المملكة المتحدة ونُظّمت في مطار بيروت الدولي.
التدريب، الذي استمر ثلاثة أسابيع بالشراكة مع الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، هدف إلى تعزيز سلامة جميع المسافرين عبر المطار، والتصدي للتهديدات المحتملة مثل الإرهاب، التهريب والأنشطة الإجرامية. وقد شمل البرنامج مشاركة 18 ضابطة من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في خطوة وُصفت بأنّها تعكس التزامًا بدعم دور المرأة في قطاع الأمن.

وقال السفير كاول في المناسبة: "نفتخر بدعم جهود لبنان لتعزيز أمن المطارات. إنّ المهارات المكتسبة خلال هذا التدريب ستسهم في ضمان سلامة كل المسافرين، بمن فيهم السياح البريطانيون ورجال الأعمال والعائلات البريطانية – اللبنانية". وأضاف أنّ التدريب أثبت فعاليته ميدانيًا، إذ استُخدمت تقنياته مؤخرًا في عملية اعتقال مرتبطة بحادث إطلاق نار.

وأشار كاول إلى أنّ "المملكة المتحدة تواصل العمل عن قرب مع لبنان لتعزيز الاستقرار والأمن في جميع منافذ الوصول الرئيسية للبنية التحتية".
 
ومنذ انطلاقه عام 2018، وفّر برنامج التدريب المموّل من لندن للأجهزة الأمنية اللبنانية خبرات تكتيكية لتحديد التهديدات الإرهابية المحتملة وتعطيلها. ويأتي هذا في إطار الدعم المستمر الذي تقدّمه المملكة المتحدة لمؤسسات الأمن على الحدود والمطارات في لبنان، بما يعزز قدرة موظفي الهجرة والأمن على مواجهة المخاطر الإرهابية وضبط الأنشطة غير المشروعة.
قوى الأمن الداخلي

الجيش اللبناني

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

الكشف عن

المملكة

