الجامعة اللبنانية الثقافية.. دعوة للمغتربين إلى تجديد الثقة بلبنان

Advertisement

شارك الرئيس العالمي للجامعة الثقافية في العالم، روجيه هاني، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثمانين للجامعة في نيويورك، حيث تصدّرت كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون جدول الاهتمام. الكلمة ركزت على ثلاث قضايا أساسية: الدعوة إلى وقف العدوان ، تجديد الدعم لقوات اليونيفيل، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية .وفي اليوم التالي، شارك هاني وعدد من أعضاء مجلس ولايتي نيويورك ونيوجرسي في لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية، بحضور شخصيات اقتصادية وعلمية بارزة. وخلال اللقاء، أكد عون أنّ "الجالية اللبنانية تمثّل فخرًا للبنان، وأن الدولة لن تنسى دورها الريادي ودعمها المستمر". كما توجّه بنداء صريح إلى اللبنانيين في الاغتراب، داعيًا إياهم إلى "تجديد إيمانهم بلبنان رغم التحديات"، ومؤكدًا أنّ " لا يرضخ للصعوبات ويستمر واقفًا بشموخ".وشدد رئيس الجمهورية على أهمية المشاركة الفاعلة للمغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلًا: "صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق، بل هو أمل لمستقبل أفضل. عليكم أن تصوّتوا بكثافة مهما كانت الظروف، فهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتقكم جميعًا".إلى ذلك، لبّى هاني دعوة مؤسسة ATF – American Task Force on Lebanon (مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان) التي يرأسها السفير إدوارد م. غابرييل، حيث ألقت سفيرة لبنان في ، ندى حمادة معوض، كلمة عن علاقتها العميقة بالجالية اللبنانية وعن معرفتها الوثيقة بأهداف المجموعة الوطنية. وتناول رئيس المجموعة إدوارد غابرييل أبرز أولوياتها، ومنها التأثير في صانعي القرار لصالح لبنان، تعزيز العلاقات اللبنانية – الأميركية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، الدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين في ، وتشجيع الاستقرار والازدهار في لبنان من خلال دعم مبادرات الإعمار والتنمية والإصلاح.