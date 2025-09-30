Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية الثقافية.. دعوة للمغتربين إلى تجديد الثقة بلبنان

Lebanon 24
30-09-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1423499-638948356007750366.png
Doc-P-1423499-638948356007750366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، روجيه هاني، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثمانين للجامعة في نيويورك، حيث تصدّرت كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون جدول الاهتمام. الكلمة ركزت على ثلاث قضايا أساسية: الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي، تجديد الدعم لقوات اليونيفيل، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
Advertisement

وفي اليوم التالي، شارك هاني وعدد من أعضاء مجلس ولايتي نيويورك ونيوجرسي في لقاء الرئيس عون مع أبناء الجالية اللبنانية، بحضور شخصيات اقتصادية وعلمية بارزة. وخلال اللقاء، أكد عون أنّ "الجالية اللبنانية تمثّل فخرًا للبنان، وأن الدولة لن تنسى دورها الريادي ودعمها المستمر". كما توجّه بنداء صريح إلى اللبنانيين في الاغتراب، داعيًا إياهم إلى "تجديد إيمانهم بلبنان رغم التحديات"، ومؤكدًا أنّ "لبنان لا يرضخ للصعوبات ويستمر واقفًا بشموخ".

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية المشاركة الفاعلة للمغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلًا: "صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق، بل هو أمل لمستقبل أفضل. عليكم أن تصوّتوا بكثافة مهما كانت الظروف، فهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتقكم جميعًا".

إلى ذلك، لبّى هاني دعوة مؤسسة ATF – American Task Force on Lebanon (مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان) التي يرأسها السفير إدوارد م. غابرييل، حيث ألقت سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، كلمة عن علاقتها العميقة بالجالية اللبنانية وعن معرفتها الوثيقة بأهداف المجموعة الوطنية. وتناول رئيس المجموعة إدوارد غابرييل أبرز أولوياتها، ومنها التأثير في صانعي القرار الأميركيين لصالح لبنان، تعزيز العلاقات اللبنانية – الأميركية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، الدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين في الولايات المتحدة، وتشجيع الاستقرار والازدهار في لبنان من خلال دعم مبادرات الإعمار والتنمية والإصلاح.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وفد من الجامعة الثقافية بحث مع وزير العدل أمورا تخص حقوق المغتربين
lebanon 24
30/09/2025 16:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان
lebanon 24
30/09/2025 16:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
lebanon 24
30/09/2025 16:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية تستنكر الهجوم على البطريرك الراعي!
lebanon 24
30/09/2025 16:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

الرئيس عون

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24