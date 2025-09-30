Advertisement

لبنان

مفتي عكار يستضيف مخاتيرها

Lebanon 24
30-09-2025 | 06:49
 زار مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في مكتبه في دار الإفتاء – حلبا، وفد من رابطة مخاتير سهل عكار.
 وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون حياتية تهم أبناء المنطقة، وما يواجهونه من تحديات يومية على الصعد الاجتماعية والخدماتية.

ولفت المفتي زكريا  أمام الوفد إلى "الدور الأساس الذي يضطلع به المخاتير في خدمة الناس وحماية حقوقهم"، مشددًا على "ضرورة تكامل الجهود بين مختلف المراجع لما فيه خير عكار وأهلها".

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24