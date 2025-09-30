Advertisement

لبنان

إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة

Lebanon 24
30-09-2025 | 06:57
Doc-P-1423510-638948377722513181.jpg
Doc-P-1423510-638948377722513181.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنتشار الجيش في مدينة بعلبك، وسط تحليق طائرات مروحية ومسيّرة، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى المنطقة.
رودولف هيكل

مدينة بعلبك

قائد الجيش

لبنان 24

التزام

لبنان

