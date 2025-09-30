28
لبنان
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
30-09-2025
|
07:06
photos
0
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
تأكيدًا على التزامها حماية المواطنين من الاستغلال، وضمن جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات المرتبطة بالمولّدات الكهربائية، آزرت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في
أمن الدولة
مندوبين من
وزارة الاقتصاد والتجارة
– مصلحة حماية المستهلك، خلال جولتهم على عدد من المولّدات في
بيروت
.
وقد أسفرت الجولة عن تسجيل ثمانية محاضر عدلية بحق المخالفين في ما يتعلّق بالتسعيرة والعدادات.
وفي
الأشرفية
، سُطّرت محاضر ضبط بحق كل من (ط. ح.) و(ش. م.) و(ش. ش.)، فيما شملت الجولة أيضًا مناطق
صبرا
والمصيطبة ومار الياس، حيث جرى تنظيم محاضر ضبط بحق كل من (م. ح.) و(ر. ز.) و(ع. ه.).
وقد تولّى مكتب بيروت الأولى في مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة متابعة التحقيق مع المخالفين بإشارة من
القضاء
المختص، على أن يلتزم هؤلاء بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات خلال مهلة خمسة عشر يومًا.
