في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:تأكيدًا على التزامها حماية المواطنين من الاستغلال، وضمن جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات المرتبطة بالمولّدات الكهربائية، آزرت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في مندوبين من – مصلحة حماية المستهلك، خلال جولتهم على عدد من المولّدات في .وقد أسفرت الجولة عن تسجيل ثمانية محاضر عدلية بحق المخالفين في ما يتعلّق بالتسعيرة والعدادات.وفي ، سُطّرت محاضر ضبط بحق كل من (ط. ح.) و(ش. م.) و(ش. ش.)، فيما شملت الجولة أيضًا مناطق والمصيطبة ومار الياس، حيث جرى تنظيم محاضر ضبط بحق كل من (م. ح.) و(ر. ز.) و(ع. ه.).وقد تولّى مكتب بيروت الأولى في مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة متابعة التحقيق مع المخالفين بإشارة من المختص، على أن يلتزم هؤلاء بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات خلال مهلة خمسة عشر يومًا.