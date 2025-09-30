Advertisement

لبنان

إلى أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات التجاريّة في بيروت... خبر يهمّكم

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1423516-638948391789982373.jpg
Doc-P-1423516-638948391789982373.jpg photos 0
افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ بيروت القاضي مروان عبود اصدر بلاغين طلب في الاول الذي حمل الرقم 9325/ 2025 من اصحاب المؤسسات والمقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت حصر أوقات تفريغ البضائع بين الساعة الخامسة صباحاً والسابعة صباحاً، وبعد الساعة السابعة مساءً، وذلك تسهيلاً لحركة المرور وتخفيفاً من زحمة السير داخل مناطق وشوارع العاصمة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
على أمل اخذ العلم وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة وحركة المرور. 

كما طلب في البلاغ الثاني الذي حمل الرقم 9582/ 2025 من كافة المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والمجمعات السكنية الكبرى الآتي:

حرصاً على السلامة والنظافة العامة، ومن أجل تحسين سير العمل البلدي، تطلب بلدية بيروت بوجوب الالتزام برمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها وذلك حصراً بين الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 12:00 فجراً.

يمنع رمي النفايات خارج التوقيت اعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

يكلف فوج الحرس ومصلحة النظافة العامة في بلدية بيروت بتطبيق التعميم اعلاه.

نامل من الجميع التعاون حفاظاً على النظافة والمظهر العام في العاصمة. 
 
 
